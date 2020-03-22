ميرنا وليد - بيروت - في ظلّ الظروف الصحيّة في البلاد، أحبّ الفنان اللبناني ​هاني العمري​ أن يقدّم للأمّ في عيدها هديّة إستثنائياً، من خلال تكريمهنّ على طريقته الخاصّة في عمل مصوّر شاركت فيه مجموعة من الأمهات.

وأعلن العمري إطلاق هذا العمل في منشور جاء فيه : " أكيد بتحب إمك، وإذا ما فيك تروح تشتري هديّة وتعيّدها، قدّملها أغنيتي "مين اللي عندي أغلى".

من ناحية أخرى، شدّد العمري على أهميّة إلتزام المواطنين بالحجر المنزلي لتخطّي الأزمة الصحيّة وضرورة معايدة أمهاتهم في هذه المناسبة المهمّة.

أغنية "مين اللي عندي أغلى" من كلمات وألحان وتوزيع عنان عوض، إخراج هشام فارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- هاني العمري يغني ويعايد الأمهات في عيدهنّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.