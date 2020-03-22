فيديو.. حفل زفاف فلسطيني في “زمن الكورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - مشاركة

جرى زفاف في دولة فلسطين وسط اجراءات احترازية تتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد (الجائحة) في أجواء ممطرة يسودها الحذر.

العريس من الخليل ويدعى عماد شرف، وزوجته براءة عمارنة من بيت لحم، قررا عمل زفافهما ودعوة معارفهما “لالتزام المنازل والدعاء لهم بالبركة بمناسبة الزفاف”.

وانتشر فيديو على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ظهر فيه العريس مرتديا “الكمامة” والقفازات الطبيين، والعروس ترتدي فستان عرس وتغطي وجهها، في حفل عائلي بسيط بسبب حالة الطوارئ المعلنة.

وشهدت مراسم الفرح توديع العروس في منزلها ثم الانطلاق إلى الاحتفال العائلي في منزل العريس، بعد أن ألغي حجز القاعة وجميع الترتيبات.

وفي التفاصيل الأخرى، وعملا بالأوامر التي تقتضي منع التجمعات فقد سمحت الشرطة بثلاث سيارات للموكب بعد وضع أسمائهم على الحواجز ليسمحو لهم بالمرور.

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وفي السياق كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في رام الله والخليل، ليرتفع العدد إلى إلى 52 مصابا، تعافى منهم 17 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع “worldometers” حوالي 290 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 11800، فيما وصل عدد المتعافين لقرابة 94 ألف شخص.