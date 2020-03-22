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كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 12:51 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” تشجع من خلالها جمهورها ومتابعيها على البقاء في المنزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا .
وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” بيتك كنبتك جوزك تليفزيونك ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة وتلقت ريهام حجاج عددا من التعليقات المسيئة والمهاجمة لها والتي دفعتها إلى الرد كاشفة عن حملها في مفأجأة لجمهورها .
فقالت : ” أنا بقالي سنتين متجوزة وقربت أخلف وأنتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص ونفس التعليقات ” .
وهو الأمر الذي دفع البعض لتهنئتها بحملها متمنيين لها الذرية الصالحة والبعض وجه لها تساؤلا حول نوع الجنين لتجيب : ” لسه معرفتش ” .
وقامت ريهام حجاج بعد ذلك بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها والتعليقات عليها من حسابها ولم تبق إلا على صورة واحدة كانت نشرتها أثناء حضورهما لإحدى مباريات كرة القدم .
كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة لمتابعيها .. ريهام حجاج تكشف عن حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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