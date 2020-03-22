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كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 12:51 مساءً - نشرت الفنانة ” هنا الزاهد ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مجموعة من الصورة النادرة لوالدتها في مرحلة شبابها لتهنئتها بمناسبة عيد الأم .
ووجهت هنا الزاهد رسالة إلى والدتها من خلال تعليقها على الصور فكتبت قائلة : ” أمي الغالية شكرا على كل حاجة .. شكرا يا ماما عشان عمرك ما أجبرتينا على أي حاجة حتى مكنتيش قاسية علينا في المذاكرة خالص دايما تقوليلنا اعملوا الصح إنتوا عارفينه ” .
وتابعت : ” شكرا خلتينا أنا وفرح ونور صحاب مش إخوات بس .. شكرا إنك علمتينا إزاي نعامل حتى الحيوان برفق .. بحبك يا أمي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. هنا الزاهد تنشر صورا نادرة لوالدتها في شبابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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