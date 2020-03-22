كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 12:51 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يوثق تلقيها هدية عيد الأم من نجلها ” عمر ” في مفاجأة لها .
وظهرت وفاء عامر في مقطع الفيدو وهي تحمل علبة حمراء اللون ثم قامت بفتحها لتجد بها رسالة من إبنها كتب فيها : ” كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى وأغلى وأجمل ام في العالم ربنا يخليكي ليا وتفضلي ضهري وسندي .. بحبك يا أحلى أم في الدنيا ” .
لترد الفنانة وفاء عامر قائلة : ” وأنا كمان بحبك يا عمر من غير ما افتح الهدية .. أنا مش عايزة حاجة من ربنا غيرك إنت .. بس ده ميمنعش إننا نشوف إنت جايب إيه ” .
ثم قامت بفتح الهدية لتتفاجئ بسوار من الذهب وعلقت على ذلك قائلة : ” ربنا يخليك ليا يا عمر والله العظيم تلاتة إنت عندي بكنوز العالم .. قوللي جبتها بكام دي ” .
ورد نجل وفاء عامر ضاحكا : ” هو اللي بيجيب هدية بيقول على تمنها ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأم .. نجل وفاء عامر يفاجئها بهديته لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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