ميريام فارس في حضن والدتها بمناسبة عيد الام!

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 12:51 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مع والدتها وشقيقتيها وابنها بعيد الام وغاب زوجها عن المشهد.
ونشرت ميريام فارس مجموعة صور ظهرت في بعضها وهي تجلس مع والدتها وتضحكان معا.
فيما ظهرت ميريام فارس في صور اخرى مع شقيقتيها جيهان ورولا، كما ظهر ابنها في بعض الصور دون ان يظهر وجهه.
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