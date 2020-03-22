بعد 10 سنوات من اختيار الأرقام نفسها.. أم أسترالية تفوز باليانصيب

متابعة بتجـــــــــرد: فازت امرأة أسترالية بمليون دولار أسترالي بعد أن كانت تسجل الأرقام عينها في لعبة اليانصيب لمدة عشر سنوات على التّوالي.

وفي التّفاصيل، لم تصدّق المواطنة من غرب سيدني أنّها الوحيدة في البلاد الّتي اختارت الأرقام الّتي تؤهّلها لربح مليون دولار، وذهبت إلى فراشها لتنام في تلك الليلة.

ومن جهتها، قالت:” لم أصدّق ما حدث! واعتقدتُ أنني من اخترع هذه القصّة بأكملها! وقد استيقظتُ في منتصف الليل وكنت مقتنعة تماماً بأنّه مجرّد حلم مجنون”.

وكان من الصعب عليها العودة إلى حياتها الطبيعية بعد هذه الأخبار غير المتوقعة. فقامت بتسديد الرهن العقاري، وقالت: “لم أستطع حتى أن أتخيل أنني في الأربعين من عمري سأتحرر من الرهن العقاري، هذا رائع! سأحتفل اليوم!”.

كما اعترفت الرّابحة بأنّها كانت تعتمد تركيبة الأرقام عينها إقتناعاً منها بأنّ هذه الأرقام ستجلب لها الحظ عاجلاً أم آجلاً.