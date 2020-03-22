محمد عساف يحقق مليوناً جديداً بأغنية “شهالحلاوة” في وقت قصير

متابعة بتجـــــــرد: يواصل النجم الفلسطيني محمد عساف حصد نجاح أغنيته الجديدة باللهجة العراقية “شهالحلاوة”، والتي طرحها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
وتخطى فيديو الأغنية حاجز المليوني مشاهدة بعد شهر فقط على إطلاقه عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.
أغنية “شهالحلاوة” كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنيتي “مكانك خالي” و”بصراحة” للفنان محمد عساف واللتين أطلقهما محمد عساف في العامين الماضيين، وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وتحميلاً في مختلف البلدان العربية.
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