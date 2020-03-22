بالفيديو – إيهاب توفيق يبرر غناءه بعد وفاة والده

متابعة بتجــــــــرد: في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه “التاسعة” على القناة الاولى بالتلفزيون المصري، استضاف خلالها الفنان إيهاب توفيق، تحدث فيها عن أغنيته الجديدة التي قدمها بمناسبة عيد الأم.

وقال: “نحن لا نستطيع أن نغير ما كتبه الله علينا، ويجب علينا أن نحمد الله ونصبر على قضائه، وأتمنى من الله أن لا يرى أحد ما رأيته”.

وأضاف: “كنت متعلقاً بوالديَّ بدرجة أكثر من المعتادة، لأنني وحيدهما، وربنا يرحمهما وأهدي الأغنية التي قدمتها لأي شخص فقد أباه أو أمه، وأتمنى ألا يغضب منى بعد أن يسمع الأغنية لو شعر بالحزن”.

وتابع: “فكرة أن والدي ووالدتي غير موجودين لا يريد عقلى أن يتقبلها، فكان والدي محباً للناس ولم يؤذ أحداً طوال عمره ولم يفعل شيئاً سيئاً مع أحد وآخر يوم كان يغني لى وأحضر لي تورتة وكان راضياً عني، وكنت سعيداً بهذه العلاقة وأحببتها”.

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وأضاف: “هذه أول أغنية أسجلها بعد وفاة والدي، لكن كان هناك حفل كنت مرتبطاً به بعد وفاة والدي وهذه أول مرة أتكلم عن الموضوع، وغنيت لأنه كانت هناك عقود وخسائر كبيرة كانت سيتحملها منظمو الحفل، ورفضت كل العروض التي جاءتني بعدها، والناس بتفتش في أمور خاصة جداً، ولا يوجد من يحب أبي أكثر مني”.

وواصل: “لا أحد ينسى أباه وأمه، وأتمنى ألا يزايد أحد عليَّ وأن يهتم كل واحد بشئونه الخاصة ويأخد باله من نفسه، وممن حوله، والحمد لله تجاوزنا المحنة وأولادي الصغار شافوا الخبر على السوشيال ميديا وصدموا لكن قدرت أعدى بهم الأزمة”.

وختم: “إحساس صعب وجعلت الأمر طبيعياً، وكل أمنياتي للناس التي كتبت عني أن يحفظهم الله ولا يحدث لهم ما حدث لي وربنا يحفظ كل أخواتنا وآبائنا وأمهاتنا”.