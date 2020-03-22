رونالدينيو يقضي عيد ميلاده الـ40 في السجن.. ونجوم البرازيل يهنئونه

متابعة بتجــــــــرد: بعث العديد من زملاء اللاعب البرازيلي الأسبق رونالدينيو غاوتشو في المنتخب الوطني الذي توج بمونديال 2002، رسالة دعم له بمناسبة عيد ميلاده الـ40 وبسبب احتجازه في أحد السجون في باراغواي منذ 17 يوماً.

ويُحتجز المهاجم الأسبق لبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان، المولود في 21 مارس عام 1980 في مدينة بورتو أليغري، برفقة شقيقه ووكيل أعماله روبرتو داخل مقر شرطة منذ بداية الشهر الجاري بعد دخولهما باراغواي بجوازي سفر مزورين.

وكان رونالدو وريفالدو وروبرتو كارلوس من بين من قدموا له التهنئة بعيد ميلاده على شبكات التواصل الاجتماعي وبعثوا إليه رسائل دعم.

وقال الظاهرة على حسابه “كل التهاني يا صديقي. أتمنى أن تتخطى هذا الوقت العصيب في حياتك وأن تعيش في سعادة دائمة”.

بينما كتب ريفالدو على حسابه بتطبيق إنستغرام “أهنئك يا صديقي. اللعب بجوارك كان أمراً سهلاً للغاية. لن أنسى هذه الأوقات مطلقاً. أتمنى أن يحفظك الرب وأن يعطيك القوة لتخطي هذا الوقت العصيب. أصلي دائماً من أجلك”.

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وكتب أيضاً روبرتو كارلوس “أسعد التهاني لك يا صديقي بإتمام عامك الـ40”.

و اعتقلت الشرطة بالباراغواي لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدينيو غاوتشو بعد ساعات من دخوله البلاد بجواز سفر مزور.

واتهم الشقيقان بجريمة يعاقب عليها القانون من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية المتخصصة، وذلك بعد استخدامهما لوثائق مزورة، كما أوصى بإيداعهما السجن الوقائي.

وكان رونالدينيو في باراغواي للترويج لبرنامج للمساعدة الطبية المجانية لمؤسسة خيرية، وكذلك لتقديم كتابه “عبقري الحياة”.