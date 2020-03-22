الممثلة البريطانية صوفيا مايلز تفقد والدها بفيروس "كورونا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الممثلة البريطانية، صوفيا مايلز عن وفاة والدها البالغ من العمر 67 عاما بسبب فيروس كورونا COVID-19.

ونشرت نجمة سلسلة أفلام "Transformers"، البالغة من العمر 40 عاما، تغريدة لمشاركة الأخبار المحزنة بعد ساعات في المستشفى لزيارة والدها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتبت مايلز: "وداعا بيتر مايلز.. توفي والدي العزيز قبل ساعات قليلة فقط.. أودى فيروس كورونا بحياته".

وقبل ذلك بساعات فقط، نشرت صوفيا صورة لنفسها في مشفى والدها، بينما كان يكافح من أجل التنفس على الرغم من استعانته بجهاز التنفس الصناعي.

وكانت صوفيا ترتدي ملابس واقية بما في ذلك قفازات بلاستيكية، وقناع وجه جراحي.

وعلقت على الصورة: "أمس ذهبت في رحلة لرؤية والدي.. هذه هي الحقيقة القاسية للفيروس التاجي".

في أغسطس 2018، كشفت صوفيا أن والدها كان يعاني من مرض باركنسون، وأخبرت مُتابعيها مؤخرا أنه يعاني من مشاكل صحية مختلفة لبعض الوقت.

وحتى صباح يوم السبت، كان هناك 5,018 حالة مؤكدة من فيروس "كورونا" في المملكة المتحدة، مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 233.

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وكشفت الممثلة صباح السبت على "تويتر" أنها أخذت معها طاقم أخبار سي بي إس عندما زارت والدها في المستشفى يوم الجمعة.

كما أعلنت أن اللقطات المأخوذة سيتم عرضها يوم الاثنين لتوضيح الواقع الوحشي لفيروس كورونا.

وقامت صوفيا بتوثيق حالة والدها عبر حسابها على تويتر خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي أول فيديو لها، قالت إن والدها مصاب بالفيروس على رأس العديد من المشاكل الصحية الأخرى التي يعاني منها لبعض الوقت.

وأضافت الممثلة وهي تقوم بتحديث متابعيها في مقطع لاحق: "مجرد تحذير للجميع، والدي الآن في عنبر مغلق مع مجموعة من الأشخاص المصابين بالفيروس وكلهم يموتون، معظمهم من كبار السن.. من فضلك، يرجى أخذ هذا على محمل الجد يا رفاق".

قبل ساعة من وفاة والدها، شاركت صوفيا صورة عائلية جميلة لنفسها وشقيقها مع والدهما، والتي أشارت إلى أنها ذكرى جميلة لمشاركتها.

ولعبت الممثلة دور البطولة في Doctor Who و Spooks و Moonlight وسلسلة أفلام Underworld.

ولعبت مؤخرا دور ريبيكا بيشوب في المسلسل A Discovery of Witches on Sky, وهو مقتبس من ثلاثية ديبورا هاركنس الأكثر مبيعا، وبالإضافة إلى كونها ممثلة موهوبة، فإن صوفيا هي أيضاً أم بالتبني لابنها لوك، 5 سنوات.