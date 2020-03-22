ظهور نتيجة فحص هند البحرينية لفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ثلاثة أيام من وضعها في الحجر الصحي لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت المطربة هند البحرينية لفحص طبي للفيروس وجاءت النتائج سلبية.

وأعلنت هند البحرينية عن النتيجة التي تلقتها بشأن الفحص الذي خضعت له مساء أمس، مؤكدة أن النتيجة التي تلقتها كانت "سلبية" لكنها تنتظر نتيجة الفحص الذي خضعت له صباح اليوم، فإن جاءت سلبية أيضا فبإمكانها مغادرة الحجر الصحي إلى العزل المنزلي.

وأوضحت المطربة البحرينية أن النتائج السلبية لفحوصات الفيروس تتطلب متابعة للتطورات، منوهة إلى أن الحصول على نتيجة سلبية فهي نتيجة اليوم فقط وليس النتيجة النهائية، في إشارة إلى أن النتيجة قد تصبح إيجابية فى اليوم التالي وانتشار الفيروس في المساء.

وبثت هند البحرينية البالغة من العمر 41 عاما مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام، تظهر فيه وهي تخضع لفحص الفيروس صباح اليوم، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: "نتيجتي تبع عينة أمس سلبية الحمدلله إن شاء الله هذي بعد تطلع سلبيه للتاكيد وخلص نروح البيت نواصل حجر بالبيت".

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وقالت المطربة البحرينية بالفيديو: "هذا فيديو يبين طريقة أخذ العينه للي سألوني.. من الخشم إلى البلعوم.. هذه العينة ليست مؤلمة بس مزعجة.. وإن شاء الله تطلع سلبية لأن اللي خدوها طلعت سلبية، فيتأكدون ويأخذونها اليوم وإذا سلبية أروح البيت.. فدعواتكم يا جماعة تطلع سلبية لأنهم بيقولولي في ناس تطلع عندهم سلبية وبعدين إيجابية وإن شاء الله ما أكون من هذه الناس".

وأعلنت هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام، بعد إجراء الفحوصات الخاصة بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية التي يتفشى فيها المرض، لتشير النتيجة إلى أنها إيجابية رغم عدم ظهور الأعراض عليها، لتصبح أول فنانة عربية تصاب بالمرض.

ووجهت الفنانة الشكر والتقدير من داخل الحجر الصحي بأحد المستشفيات في البحرين لكل من حاول الإطمئنان عليها، وقالت: "أشكر لكل الناس اللي قالتلي ألف حمد لله على السلامة قبل أي شيء، وأنا ما في شيء، حتى ما أعطوني أدوية، لأنه لا يوجد الأعراض مثل سخونة أو غيره، أنا بخير".