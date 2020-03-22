شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمياه.. تعرف على 6 مطربين تغزلوا في نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دول العالم، باليوم العالمى للمياه، ويعلم الجميع مدى أهمية الماء واستخداماته في حياتنا سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات فلولا الماء فلن نجد كائن حي على وجه الأرض، وتعتبر مصر محظوظة بوجود نهر النيل والذى يعد أطول أنهار العالم، فهو كما يقال شريان الحياة، ولم ينسى الفنانين دورهم في ابراز أهمية نهر النيل وذلك من خلال العديد من الأغنيات التي تغنى بها نجوم الغناء منذ أيام كوكب الشرق حتى وقتنا الحالي، ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز هذه الأغانى.

أم كلثوم "كوكب الشرق"

السيدة أم كلثوم "كوكب الشرق" كان لها النصيب الأكبر فقدمت خلال مشواره أغنيتان الأولى باسم "النيل" وهى من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقى، والحان رياض السنباطى، أما الأغنية الثانية فكانت باسم "سلاما شباب النيل" وهى من كلمات الشاعر إبراهيم ناجى والحان رياض السنباطى، بالإضافة الى بعض المقاطع في أغنياتها التي غنت فيها لنهر النيل أيضا.

محمد عبد الوهاب "موسيقار أجيال"

قدم محمد عبد الوهاب "موسيقار أجيال" أغنية شهيرة يسمعها الجميع بين الحين والآخر والتي تحمل اسم "النيل نجاشى" وهى ألحانه ومن كلمات أمير الشعراء أحمد شوقى.

عبد الحليم حافظ "العندليب"

كان للعندليب الأمر عبد الحليم حافظ أيضا النصيب في أغنية قدمها في حب نهر النيل وهى أغنية شهيرة اسمها "يا حلو يا أسمر" وهى من كلمات الشاعر سمير محجوب ومن الحان محمد الموجى

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نجاح سلام "عاشقة مصر"

رغم ان الفنانة نجاح سلام لبنانية الأصل الا ان بعد اندلاع الحرب اللبنانية عام 1974، وعودتها للقاهرة التي ابدعت فيها خلال سنوات العديد من الأعمال الفنية ، ومن شدة حبها لمصر تم كريمها بمنحها الجنسية المصرية، وكانت نجاح سلام لها العديد من الأغنيات الوطنية المصرية، منها أغنية "أنا النيل مقبرة الغزاء" وهى من كلمات محمود حسن إسماعيل والحان رياض السنباطى

محمد منير "الكينج"

تغزل الكينج محمد منير في مصر وجمالها من خلال، حيث قدم أغنية تحمل اسم " يا عروسة النيل" واستعان خلال الكليب بعدد من مشاهد نهر النيل

شيرين عبد الوهاب

قدمت المطربة شيرين عبد الوهاب، أغنية من أجمل الأغنيات التي أصبحت عالقة في أذهان الجميع وهى أغنية "ماشربتش من نيلها".