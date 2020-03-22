شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تعانى من جحود أبنائها في "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصل أسرة مسلسل "قوت القلوب" عن الانتهاء من تصوير مشاهدهم بالكامل خلال أحداث المسلسل التي تقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي، المقررأن ينطلق حلقاته الأولى اليوم السبت على شاشة الحياة، للمخرج مجدى أبو عميرة.

وتعاني زكي من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، لكنها في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.



سهر الصايغ

ويتم تقسيم المسلسل إلي جزأين، حيث يعرض الجزء الأول منه والمكون من 25 حلقة بدءاً من اليوم السبت، بينما يعرض الجزء الثانى بعد انتهاء شهر رمضان خلال العام الجاري أيضاً، وبالتالي تتكون أحداث المسلسل من 50 حلقة بدلاً من 45 مثلما كان مقرر عرضه في البداية.

Advertisements

ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وآخرون، وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال الاحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التي تدور فى إطار كوميدى.



اسلام جمال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة ماجدة زكى مسلسل "اللهم أنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك فى بطولته كل من مى نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجى.

ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.