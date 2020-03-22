زوجة إدريس ألبا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس انجليس - (د ب أ):

أعلنت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الشهير إدريس ألبا، إصابتها بفيروس كورونا، بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس.

وكانت سابرينا قد تعرضت لانتقادات لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، مما قد يعرضها للإصابة بالمرض.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية عن سبرينا القول مدافعه عن قرارها البقاء بجانب زوجها " أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بــ"غريزة الزوجة" بأن عليها رعايته.

وقالت سبرينا في حوار مع الاعلامية الشهير أوبرا وينفري عبر برنامج أطلقته أوبرا على شبكة الانترنت أمس السبت" لقد اكتشفت إنني مصابة بفيروس كورونا".

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وقال إدريس 47 عاما " لم أعان من أي أعراض كبيرة و أشعر إنني على ما يرام".

أضاف" أنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملين للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة".

وقالت سبرينا" لا أشعر بأي أعراض حتى الآن".

وأوضح الزوجان أنهما يقضيان وقت الحجر الصحي في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج.