محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، وطلب من متابعيه البقاء في المنزل لعدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"انستجرام". وظهر فهمي وزوجته بالكمامة والقفازات، وكتب:" أقعدوا في البيت". ويصور حاليًا الفنان احمد فهمي دوره في مسلسل "تيمون وبومبا"، الذي يشاركه بطولته الفنان أكرم حسني والفنانة ويزو، وعدد من ضيوف الشرف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي وهنا الزاهد بالكمامة:" أقعدوا في البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.