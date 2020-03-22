تراند اليوم : "بالأسود معلنة التحدي".. أول ظهور لـ"أنغام" بعد طلاقها



في أول ظهور لها عقب أنباء طلاقها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، نشرت الفنانة المصرية أنغام صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أنغام" مرتدية "تريننج رياضي أسود" ونظارة شمس، معلنة قبولها لتحدي "أمير طعيمة"، مشيرة إلى أنها ستتكفل بمساعدة 80 أسرة مصرية من المتضررين بسبب فيروس كورونا، كما أنها تحدت الفنانات غادة عبدالرازق ويسرا وإلهام شاهين.

وكان عدد كبير من لاعبي الكرة والإعلاميين والفنانين والمشاهير في مصر، دخلوا في "تحدي الخير" للتبرع للأسرع المحتاجة بعد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان لاعب النادي الأهلي المصري سعد سمير، هو من بدأ هذا التحدي مع زملائه، قبل أن ينتشر بين المشاهير ونواب برلمانيين.