تراند اليوم : فيديو| رسالة مؤثرة من زوجة "عادل إمام"

وجهت زوجة الممثل المصري، عادل إمام رسالة نادرة إلى متابعي نجلها الأكبر المخرج "رامي إمام"، عبرت فيها لهم شكرها ومحبتها لهم.

وظهر "رامي" في مقطع فيديو خاطب فيه متابعيه عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، قائلاً إن والدته كانت سعيدة جدًا بما فعله الجمهور من جمع صورها مع نجلها الأكبر.

ولم تظهر زوجة "الزعيم" في المقطع، لكنها وجهت رسالة مكتوبة قرأها نجلها إلى الجمهور وجاء فيها: "بحبكو كتير كتير عشان انتو بتحبو ابني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرًا".

وعلق "رامي": "ربنا يحفظك يا أمي و يكرمك و يديكي طولة العمر وتعيشي و تربي كمان و كمان.. شكر جدا لكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة اوي دي اللي في آخر الفيديو ربنا يحفظكم".