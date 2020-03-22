تراند اليوم : تسريب صورة صادمة لفنان شهير.. فهل هو مثلي الجنس؟



تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، صوة صادمة لفنان شهير، صاحب شعبية كبيرة في الوطن العربي رغم أنه تركي الجنسية.

حيث عُرف الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ، باسم "مهند" في الوطن العربي بعد نجاح مسلسله "نور" وكذلك "العشق الممنوع"، الذي حظى بمتابعة كبيرة.

وسرب أحد النشطاء صورة قديمة ظهر فيها بإطلالة أنثوية يضع فيها مساحيق تجميل، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور.

وكان الصحفي التركي كرم بورلان، اتّهم كيفانش بالمثلية الجنسية، مشيرا إلى أن الأخير لديه بعض الصور القديمة التي تجعلهم يشكّكون بميوله، مضيفا ان كيفانش اصبح اكثر رجولة بعد دخوله مجال التمثيل.

بدوره ردّ كيفانش تاتليتوغ على من اتهمه بالمثلية الجنسية، مشيرا الى انه رجل سوي جنسيا والصورة مفبركة، واصفا هذه الإشاعات بالتافهة والرخيصة.



