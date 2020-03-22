بالفيديو: بعد الهنود.. هيا الشعيبي متهمة بالعنصرية بسبب ما قالته عن الأجانب

أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي موجة واسعة من الجدل بسبب فيديو جديد ظهرت فيه وتطرقت من خلاله إلى قضية انتشار وباء كورونا المستجد.

وتمنت أن يقوم مجلس الأمة الكويتي بأخذ قرار يقضي بمنع دخول من سمتهم “الأجانب” من الدخول إلى الكويت كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء.

وتوجهت إلى هؤلاء بالقول: “خافوا الله فينا شوي” ولفتت إلى أن تعداد سكان بلدها لا يتخطى المليون وأن “الأجانب” هم من يكملونه.

وأضافت أنها تحترم الجميع لكن دعت الوافدين إلى تقدير الوضع وعدم الدخول. وعلى الإثر تعرضت لموجة واسعة من الانتقادات على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 19 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة اتهمت في وقت سابق بالعنصرية بسبب فيديو تناقله المتابعون وظهرت فيه أثناء وجودها في أحد المراكز التجارية. وقامت بتصوير بعض الهنود مشيرة إلى وجود عدد كبير منهم. وسمع صوتها وهي تقول إنهم “دلوا مكان الأفنيوز” مضيفة في ختام كلامها “يخرعون”.