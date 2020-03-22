بالفيديو: ناصر القصبي وفريق عمل “مخرج 7” في فيديو توعوي للوقاية من “كورونا”

فن ومشاهير 22 مارس، 202022 مارس، 2020 0 شارك فريق عمل مسلسل “مخرج 7” الذي يقوم ببطولته الفنان ناصر القصبي في فيديو توعوي للوقاية من فيروس كورونا الجديد “كوفيد19”. وظهر الفنان ناصر القصبي في الفيديو برفقة الدكتور راشد الشمراني والفنان حبيب الحبيب، وهم يحاولون منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل. كما وجه الثلاثي نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا، منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

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