شاهد: أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها السبعين على طريقتها الخاصة

فن ومشاهير 22 مارس، 2020 0 نشرت الفنانة السورية أصالة مقطع فيديو لوالدتها “عزيزة” بمناسبة احتفال الأخيرة بعيد ميلادها السبعين. وأظهر الفيديو أصالة وهي تغازل والدتها وتناديها باسم “عزوز” وتستعرض الاطلالة الخاصة بها بعدما قامت أصاله بتطبيق الماكياج على وجه والدتها. كما نصحت أصالة والدتها بالاقلاع عن تدخين السجائر.

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