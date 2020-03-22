هل أكدت غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا؟

أعلنت أنباء عن إصابة أسماء ابنة الفنانة الكويتية غدير السبتي بفيروس كورونا المستجد، بعدما نشرت الأخيرة صورة لابنتها عبر ستوري إنستغرام الخاص بها. ووجهت السبتي رسالة دعم إلى ابنتها، قائلة :”فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها”. وتمنى محبو الفنانة لابنتها الشفاء العاجل، متسائلين في نفس الوقت ما إذا كان بالفعل فيروس كورونا أم لا خصوصا وأن الفنانة لم تحدد في رسالتها بأنه كورونا. واعتقد البعض أن ما أصاب ابنة غدير السبتي هو فيروس كورونا مستندين في تفسيرهم على رسالتها التي قالت فيها:” ترجعين بالسلامة حق حضني” فأشاروا إلى أن أسماء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وهي مدة حضانة المرض، فيما طالب آخرون من الفنانة بتوضيح طبيعة إصابة ابنتها.

وفي نفس السياق؛ أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة. وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة. من جهة أخرى؛ أعلنت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل عن نتائج الفحص الذي خضعت له لمعرفة ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا أم لا من خلال دخولها الحجر الصحي، والتي أكدت في النهاية عدم إصابتها بالفيروس.

وقدمت نهى نبيل الشكر لكل من سأل عنها، ثم أشادت بجهود وزارة الصحة التي تبذلها في الوقت الراهن بسبب الظروف الاستثنائية التي تتخذها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا. وأطلقت نهى نبيل تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر” جاء فيها: “لله الحمد والمنة، اليوم وصلني اتصال حول نتيجة فحصي لفيروس الكورونا وهي سلبية قلب أحمر ومافيني إلا العافية، شكرا لكل من سأل وعسى الله يبعد عنكم الأمراض ويشفي كل مرضاكم قلب أحمر شكرا لجهود وزارة الصحة واهتمامهم! مجهودهم في هذه الظروف جبارة قواكم الله”.