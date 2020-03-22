20 C الرياض 22 مارس، 2020 بعد دخولها الحجر الصحي بسبب مخالفتها القواعد … كشف نتيجة فحص كورونا للفاشنيستا الكويتية نهى نبيل !

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