بالفيديو: موقف غير متوقع يفاجئ مايا دياب وهي تتحدث عن الرجل

لفتت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بحلولها ضيفة على برنامج B My Guest الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي على شاشة قناة LBC.

وواجهت موقفاً غير متوقع خلال ردها على أسئلة الأخير. فأثناء تحدثها عن علاقتها بالرجل فوجئت بانقطاع التيار الكهربائي وهو ما أضحكها بشدة حيث علقت بأن الكهرباء في لبنان اختصرت هذه العلاقة.

ونشرت المقطع على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأرفقته بالتعليق: “شي مرة الكهربا جاوبت عنكم؟ حضروني اليوم عالساعة 9 بتوقيت السعودية مع بلال العربي على شاشة ال LBC بحلقة كتير قوية ومليانة” محققة أكثر من 341 ألف مشاهدة.

وبدورد نشر العربي على حسابه الخاص فيديو لهما وهما يرقصان على أنغام موسيقى “الراي”. وعلق: “انت قدامي وأنا موراك! لما مايا ترقص على موسيقى الراي”.

ويشار إلى أن كاي إبنة النجمة أطلقت مؤخراً فكرة جديدة تنفذها والدتها عبر برنامج Side talks with MAYA حيث تطل مباشرة عبر “انستغرام” وتستضيف بطريقة مباشرة اختصاصيين في مجالات مختلفة للمساعدة على تخطي هذه المرحلة الصعبة في ظل انتشار وباء كورونا.