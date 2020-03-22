بصورة وهي بحضن زوجها.. ريهام حجاج تتصدر اهتمامات السعوديين

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، صباح اليوم الأحد، تريند بعنوان" ريهام حجاج"، وذلك بعد نشر الفنانة صورة لها مع زوجها على مواقع الصور الشهير "إنستجرام".

اهتم السعوديون بمتابعة، صورة الفنانة المصرية ريهام حجاج، لتتصدر الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، وتظهر ريهام حجاج مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة،

طليق الفنانة ياسيمن عبدالعزيز، وهما نائمان على الأريكة، وعلقت قائلة: "بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك"، وذلك بعد انتشار الإصابات بفيروس كورونا بمصر والوطن العربي.

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وبهذه الصورة انضمت ريهام حجاج إلى حملة التوعية التي يقودها مشاهير الفن في العالم؛ لمطالبة المواطنين بالمكوث

في منازلهم خلال الفترة الحالية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث شارك في الحملة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان راغب علامة، والفنانة إليسيا وميريام فارس، وغيرهم.

وتستعد ريهام حجاج، لتصوير مشاهدها بمسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقُبل، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبمشاركة نسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازى، ومحمود حميدة الذى يعود للدراما بعد فترة غياب كبيرة.