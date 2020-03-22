مهرجان المسرح العالمي يتحدى كورونا على الإنترنت

اعلنت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بمصر، بالتعاون مع مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي بتونس عن تنظيم مهرجان المسرح العالمي على الإنترنت ليتم بثه على صفحات ومواقع المهرجانين يوم 27 مارس الحالي، احتفالاً بيوم المسرح العالمي وتحدياً لفيروس كورونا (كوفيد-19)الذي آثار الرعب في العالم .
قال هيثم الهوارى، رئيس إتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان : أن التحديات التي فرضتها علينا الظروف وتماشياً مع القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدول لسلامة و أمن الوطن قررنا إقامة مهرجانمسرحي على الإنترنت يتضمن عروض مسرحية من مختلف دول العالم وأيضاً فيديوهات للورش التدريبية في مختلف مجالات المسرح .
وأضاف نوار الضويوي، رئيس مهرجان ربيع الوفاء للمسرح العربي بتونس :" أنه التعاون الثاني الذي يتم مع إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في تنشيط الحركة المسرحية وستستقبل إدارتا المهرجانين العروض المسرحية للفرق الراغبة للمشاركة في المهرجان وأيضاً فيديوهات الورش
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