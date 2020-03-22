خاص الفن- بعدج إلغاء حفلاته.. هذا ما يفكر فيه تامر حسني من اجل متابعيه

ميرنا وليد - بيروت - بعد الغاء كافة الحفلات في مصر للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ ،منها حفلات للفنان ​تامر حسني​ سواء بمناسبة عيد الأم وقبلها ايضا فقد علمنا بأن تامر حسني يفكر بجدية بأن يقوم بعمل حفلات لايف لجمهوره خلال صفحته الرسمية على السوشيال ميديا ، ويخطط تامر حسني خلال الفترة الحالية في كيفية تنفيذ ذلك لرغبته في اسعاد جمهوره خلال الفترة الحالية واثناء القرار بمنع النزول من المنزل وذلك لكى تكون وسيلة ترفيهية دون الحاجة للإختلاط او النزول .

ويواصل تامر حسني ايضا تسجيل أغنيات البومه الجديد والذي يعمل عليه من فترة ولكنه لم يحدد موعدا لطرحه في ظل الظروف الحالية.