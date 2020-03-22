ميرنا وليد - بيروت - رغم الظروف الصعبة والحجر الصحي المنزلي، أطلقت الفنانة الأردنية ​زين عوض​ أغنية جديدة بمناسية عيد الأم، تحمل عنوان "الدنيا أم" حضرتها بوقت قصير جداً في القاهرة.

وعبرت عوض عن سعادتها بإنجاز هذه الأغنية، وقالت: "أنا سعيدة جدا بهذا العمل، حيث أنجزناه بتعاون رائع وبسرعة هائلة.. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي، وأتمنى أن تحظى بإعجاب المحبين".

وبهذه المناسبة، تمنت عوض الخير والصحة والسلامة لجميع الأمهات، وأضافت: "الأم أعظم شيء في الوجود، ومثال للتضحية والتفاني، أعاد الله هذه المناسبات بالخير والأمان على جميع الأمهات.. وكل عام وأمهاتنا بألف خير".

وحول الأزمة التي يعيشها العالم حاليا، قالت: "يعيش وطننا العربي والعالم بشكل عام أياما عصيبة بسبب مرض كورونا، أتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا بشروط الصحة وتعليمات السلامة، وكلي أمل بأن يختفي هذا المرض قريبا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- هل نسيت زين عوض معايدة والدتها بسبب الكورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.