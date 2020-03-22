سيلينا غوميز تخوض تحدّي غسل اليدين وتتحدّى كاردي بي وجيجي حديد- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خاضت المغنية العالمية ​سيلينا غوميز​ تحدّي غسل اليدين كتوعية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المنتشر حاليا في جميع أنحاء العالم.

وظهرت غوميز في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التوصل الاجتماعي وهي تقوم بغسل يديها جيّداً بطريقة دقيقة وعلّقت سيلينا بالقول مشيرة الى انها قبلت التحدي من أريانا هافنغتون وتتحدّى كل من كاردي بي وجيجي حديد وأوليفيا ويلد.

واضافت اتمنى ان يبقى الجميع بخير في منازلهم، ممازحة بالقول انها صوّرت هذا المقطع اكثر من مرة وهذا افضل ما حصلت عليه.

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