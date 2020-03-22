خاص الفن- وجيه صقر: "تخليت عن الدنيا من أجل والدتي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني ​وجيه صقر​ عن عيد الأم موجها تحية لوالدته وقال: "أوجه تحية لكل شخص لديه أمّ ولا تزال على قيد الحياة وأقول له أن يهتم بها لأن وجودها بركة في البيت وهي الدنيا بأكملها، فهي من تعبت علينا منذ أن كنّا صغارا وهي التي حرمت نفسها من أمورٍ كثيرة لأجلنا. في هذا العيد نتذكرها ونوجه لها تحية احترام قبل اي شيء آخر، فهي لا تنتظر منا هدية بل تنتظر منا الاحترام بشكل أساسي".

واضاف: "أنا تخليت عن الدنيا كلها من أجل والدتي اقول لها الله يعطيكِ الصحة وحتى لو عمرها أصبح 88 أتأمل أن تعيش 188 سنة وبهذا العمر الأم في حاجة للاهتمام لأنها تصبح كولدٍ صغيرٍ وعلينا ان نرد لها الاهتمام نفسه".

واختتم: "بهذا العيد اقول لمن يترك والدته بمكان معين ان يطلب منها السماح ويعيدها الى منزلها فحب الانسان لوالدته يأتي إليه مرة واحدة في الحياة فالأم هي سبب وجودنا على الأرض، ينعاد على كل أمّ بالعالم".

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