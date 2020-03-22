أندريا بوتشيلي يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفل السوبرانو العالمي ​أندريا بوتشيلي​ البالغ من العمر 61 عاما بعيد ميلاد ابنته فيرجينيا ال ٨ في المنزل بحضور زوجته فيرونيكا بيرتي وابنيه اموس وماتيو من زواجه السابق. يذكر ان في عام 1987 التقى أندريا بأنريكا شينزاتي وتزوجها في عام 1992،وأنجب منها آموس (ولد 22 شباط/فبراير 1995)، وماتيو (ولد 8 تشرين الاول/أكتوبر عام 1997) وفي عام 2002 انفصلا وقد تزوج عام 2014 من فيرونيكا بعد علاقة دامت 12 عاما وبعد سنتين على انجابهما ابنتهما فيرجينيا.

ويشار الى انه كان الزواج الاول لفيرونيكا وكانت حينها في ال ٣٠ من العمر.

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