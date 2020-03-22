شاهد.. اصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها السبعين: “شوفوا هالجمال القمر”

كتب امير فتحي في الأحد 22 مارس 2020 10:52 صباحاً - نشرت الفنانة السورية أصالة مقطع فيديو لوالدتها “عزيزة الحلبي” بمناسبة احتفال الأخيرة بعيد ميلادها السبعين. وأظهر الفيديو أصالة وهي تغازل والدتها وتناديها بـ “عزوز” وتستعرض الاطلالة الخاصة بها بعد أن قامت أصاله بتطبيق الماكياج على وجهها. وقالت اصالة في الفيديو: “هذه أمي الجميلة اليوم ان عملتلها ماكياج على عيد ميلادها السبعين” ثم سألتها “في حدا بيعملك احلى مني عزيزة؟” واضافت “شوفوا هالجمال القمر”.

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