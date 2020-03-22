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شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيبت الفنانة الكويتية "شوق الهادي" بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
انضمت الفنانة الكويتية شوق الهادي، إلى قائمة الفنانات اللواتي تلاحقهن شائعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“ معربة عن غضبها من الشائعة التي طالتها بشأن هذه الإصابة.
وذكرت شوق الهادي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وتداوله العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر ”إنستغرام“، ”ليش تطلعون علي إشاعات، مطلعين عليّ إشاعات، والله قايلين حق فرح أختي شوفي شوق فيها كورونا”.
وأضافت الفنانة الكويتية قائلة: ”ما فيني شيء، ما فيني إلا العافية تعبت شوية، وهسويلكم ميك آب توتوريال“، وبدأت في التفاعل مع متابعيها بشأن الميكاج الذي ستقوم به.
يشار إلى أن العديد من الفنانات طالتهن تلك الشائعة، إلا أن الفنانة الوحيدة التي تأكدت إيجابيتها لفيروس كورونا كانت الفنانة هند البحرينية والتي تقضي حاليا فترة التعافي من الفيروس في مستشفى العزل.
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