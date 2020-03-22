أحمد السقا في ظهور الأول عبر “تيك توك”: زلزال وبركان

متابعة بتجــــــــرد: بث النجم أحمد السقا على حساب على “تيك توك” تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالمياً، أول فيديو له على التطبيق تحدث فيه بشكل وضح فيه أسلوبه الفكاهي، عن الكورونا، وعن الأمطار التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي.

وظهر في الفيديو وهو يسير في مياه الأمطار معلقاً: “مطر وكورونا.. فاضل يا إما زلزال أو بركان وتكمل”.

من ناحية أخرى توقف السقا عن تصوير باقي حلقات برنامجه الجديد،الذي كان يصوره في “لبنان”، حيث صور عدداً من الحلقات خلال الأيام الماضية واستضاف عدداً من النجوم على رأسهم محمد هنيدي وكريم عبد العزيز وأمير كرارة ودرة وفيفي عبده، إلا أن توقف الطيران والخوف من انتشار كورونا، اضطرته لإيقاف التصوير لفترة حتى انتهاء الأزمة أو البحث عن مكان آخر داخل مصر للتصوير فيه، وتعتمد فكرة البرنامج على المسابقات مع التطرق للحديث عن الذكريات القديمة للنجوم وطرح صور قديمة خلال الحلقة.

في سياق متصل يظهر السقا كضيف شرف في مسلسل “نساء من ذهب” للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، حيث انتهى من تصوير مشاهده في لبنان قبل بدء برنامجه الجديد، ليتصدر السقا قائمة ضيوف شرف العمل والتي تضم نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، حمدي الميرغني، شيماء سيف، بيومي فؤاد، هنادى مهني.

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ويكتفي بظهوره في موسم دراما رمضان المقبل كضيف شرف فقط، حيث لن يتواجد بأي مسلسل يقوم ببطولته، وكان قد قدم العام الماضي مسلسل “ولد الغلابة”، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد “العنكبوت” المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر ويشاركه البطولة منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى.