أخيراً كاريس بشار تنشر صورة ابنها الذي أصبح شاباً وسيماً.. “أطول منها”

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة كاريس بشّار في حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعتها بابنها الوحيد مجد في واحدة من المرّات النادرة، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وقالت كاريس في تعليقها على الصورة التي أظهرت طفلها الذي أصبح شاباً وسيماً: “سقالله لما كنت أطول منه”، مضيفة: “Happy Mother’s Day كل الحب”.

وشاركت الممثلة السورية في الموسم الحالي في مسلسل”العميد” الذي جمعها مع مواطنها النجم تيم حسن في عمل درامي من تأليف وإخراج باسم السلكا، ومن إنتاج Kingset Productions وDKL، والذي عُرض على موقع “شاهد” ضمن مجموعة MBC.

وفي شهر رمضان الماضي شاركت في بطولة مسلسل “سلاسل ذهب” عبر شخصية “دهب”، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحّاس، وإنتاج شركة “غولدن لاين للإنتاج الفني”

وفي مسلسل “مسافة امان” عبر شخصية “سراب” من تأليف وسيناريو وحوار إيمان سعيد، وإخراج ليث حجّو، وإنتاج شركة “إيمار الشام”.