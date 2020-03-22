تطبيق “شاهد” مُدمَجاً ضمن تلفزيونات “سوني أندرويد” مع اشتراكات مجانية في “شاهد VIP”

متابعة بتجــــــــــرد: أثمرَ التعاون الاستراتيجي بين “مجموعة MBC” و”سوني الشرق الأوسط وأفريقيا -Sony Middle East & Africa”، عن توفير تطبيق “شاهد” للفيديو حسب الطلب (VOD) مُدمَجاً ضمن تلفزيونات سوني أندرويد – Sony Android، وذلك اعتباراً من منتصف شهر آذار/مارس الحالي. وبذلك، بات بمقدور أصحاب تلفزيونات سوني أندرويد الحاليين تنزيل تطبيق شاهد على تلفزيوناتهم عبر Google Play، فيما سيحصل المُشتَرون الجدد للتلفزيون نفسه على اشتراكات مجانية تتيح لهم متابعة محتوى “شاهد VIP”، وذلك وفق فترات اشتراك متنوعة تختلف بحسب موديل التلفزيون الذي يتم اقتناؤه من سوني أندرويد، وتترواح عموماً بين 3 أشهر إلى سنة كاملة على طرازات8K و OLED أعلى فئة من تلفزيونات “4K BRAVIA”.

من جانبه قال شويتشي موجيتاني، رئيس التسويق في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: “يأتي المحتوى الفريد لـ “شاهد” مُتماهياً مع المستوى العالي للصورة الذي توفّره تلفزيونات Sony BRAVIA الرائدة في هذا القطاع، ما سيمنح عملاءنا من العائلات العربية تجربة ترفيهية مُدمَجة لا نظير لها.”

في هذا السياق، قال أوليغ نيستيرينكو مدير التوسيق في “شاهد”: يستحقّ المحتوى الرائد تجربة مُشاهَدة فريدة تليق به، ولذلك باتت الشاشات التلفزيونية المتميّزة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لـ “شاهد” وجمهوره الواسع”. وأضاف نيستيرينكو: “تتيح تلفزيونات Sony 4K Android لأصحابها الحصول على اشتراكات مجانية في “شاهد VIP”، ما سيمكّنهم من الاستمتاع بمحتوى فريد وحصري يتوفر عبر “أعمال شاهد الأصلية” الحصرية، و”عروض شاهد الأولى” التي تسبق عرضها على القنوات التلفزيونية، إلى جانب نخبة من الأفلام العربية الآتية حديثاً من دور العرض.. كل ذلك إلى جانب مروحة واسعة من أفضل خيارات الترفيه الموجّه لجميع أفراد العائلة العربية المعاصرة”.

الجدير بالذكر أنه وبحسب دراسة حديثة صادرة عن وكالة YouGov للأبحاث السوقية والتسويقية – شملت نحو 2700 عيّنة مُستّطلعة مِن دول مجلس التعاون الخليجي – فقد تبيّن أن عامل “جودة الصورة” هو الأكثر أهميةً لدى اتخاذ قرار شراء جهاز تلفزيون جديد. كما كشفت الدراسة نفسها عن تغيّر في أنماط المُشاهدة التلفزيونية من قِبَل الجمهور، حيث باتت منصّات الفيديو حسب الطلب أو ما يُعرف بالـ VOD تأتي في طليعة أنماط استهلاك المحتوى التلفزيوني. بموازاة ذلك، يتمتع “شاهد” للفيديو حسب الطلب بإقبالٍ جماهيري واسع بين مختلف شرائح الجمهور العربي عموماً.