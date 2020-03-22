ريهام حجاج تكشف عن حملها.. وتوجه رسالة نارية لمتابعيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن حملها، خلال ردودها على متابعيها الذين علقوا على منشور لها فتحت في النار على منتقديها، والذين اتهموها بأنها "خطافة رجالة".

وكانت ريهام قد نشرت صورة مع زوجها عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها: "بيتك كنبتك جوزك وتلفزيونك"، في إشارة إلى أنها لا تترك المنزل تطبيقًا لتعليمات العزل المنزلي لكل فرد منعًا لتفشي فيروس كورونا.

وتوالى هجوم بعض المتابعين على ريهام، متهمين إياها بأنها "خطافة رجالة"، خاصة أن زوجها هو رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ومن جانبها، شنت ريهام حجاج هجومًا عنيفًا على متابعي حسابها الرسمي قائلة في منشور لها: "أنا شايفة انكم بقالكوا كتير اوي بتحكوا في المحكي ؟ ! ما زهقتوش ؟ ! كلكم علي بعض170 كومنت تلت ترباعكم لجان الكترونية وفي الربع التاني حافظ وبيردد كلام انا بقالي سنتين متجوزة وقربت اخلف وإنتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص بنفس التعليقات؟".

وتابعت: "عموما انا متصورة مع جوزي مش عشيقي (حرة ومابعملش حاجة غلط ومش عشان اي سبب غير اني حابة الصورة وحابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة... اللي بيحبوني وبيبعتولي تعليقات جميلة ولطيفة) على الإنستجرام بتاعي أنزل عليه اللي انا عايزاه بتتكلموا في موضوع يضحك اساسا".

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وأضافت: "يعني ماعتقدش إني ممكن اختار لواحدة فيكم جوزها مثلا! ! و لا حتي اقول رأيي فيه ! ! مش من حقي فأكيد مش من حقكم يعني هو مش موضوع يحتمل النقاش اساسا".

واستكملت ريهام قائلة: "عمالين بتهروا في موضوع صاحبة الشأن نفسها - ياسمين عبد العزيز - طلعت في برنامج واتكلمت عن طلاقها اللي كان من سنة قبل جوازي بتخترعوا قصص وهمية ومصدقنها زي مثلا اننا كنا اعز اصحاب وكلام غريب وانتم ماتعرفوناش اصلا الجواز والطلاق دا نصيب وحلال مش حاتحرموا حلال ربنا يعني! ! ! و لا هو التدين بيطلع وقت ما نحب".

وواصلت: "هو الكلام اللي بيتكتب دا ليه علاقة.. بالدين ولا الأخلاق ؟ لا مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية ولا حتى بوذية عندها اخلاق ممكن يطلع منها كلام زي دا لمجرد إنها مستخبية ورا موبايل... ربنا يهدي صحاب النفسيات الجحيم اللي قاعدين يشتموا على السوشيال ميديا أي حد وينظر ويحكم على حياه بني آدمين مايعرفهمش".

وتوالت التعليقات على منشور ريهام، من بينها مباركات لها على الحمل، وسألتها إحدى المتابعات عن نوع الجنين، فقالت ريهام: "لسة معرفش"، لتؤكد بذلك خبر حملها، قبل أن تقوم بحذف المنشور، ولكن قامت بعض الصفحات المختصة بالمشاهير بتداول التعليقات والمنشور الذي كتبته ريهام.