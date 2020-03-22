فوز الفهد متهمة بالتضليل بعد ترويجها لجهاز يكشف الإصابة بكورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقعت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، في فخ الاتهام بتضليل المواطنين في ظل الأزمة التي تقع حاليا في العديد من دول العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ إذْ أكد البعض أنها تستغل المواطنين من خلال الترويج لجهاز أكدت أنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجّه لها الكثيرين العديد من الانتقادات.

وقالت فوز الفهد، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إنها حصلت على جهاز يقوم بالكشف عن الإصابة بكورونا بعد مرورها بحالة من الوسواس الزائد، مبينة أن هذا الجهاز يتم استخدامه في المنزل وهو مثل الجهاز الذي يتم به قياس نسبة السكر لدى مرضى السكري ويوضح ما إذا كان الشخص الذي يستخدمه مصابا بفيروس كورونا من عدمه.

وتابعت فوز الفهد قائلة إن هذا الجهاز يكشف عن نتيجة فحص بنسبة 95%، مستطردة: "لازم تروحون تشيكون لو حسيتوا إن في أي شيء آخر"، موضحة أنها ظلت تبحث عن هذا الجهاز وحصلت عليه لإجراء الفحص والتحقق مما إذا كان لديها كورونا أم لا.

وبيّنت الفاشينيستا الكويتية قائلة إن هذا الجهاز يمكن لأي شخص الحصول عليه بعد توفره بكثرة في الفترة المقبلة، متابعًة: "بجد حلو يكون عندكم بالبيت تشيكون عشان ما توسوسون".

وذكرت فوز الفهد طريقة استخدام الجهاز فقالت: "توضع الإبرة في الإصبع مثل خلال جهاز قياس السكر ومن خلال نقطة دم صغيرة وخلطه بالمحلول الذي يأتي مع الجهاز بحيث توضع قطرة منه على الدائرة الكبيرة بالجهاز ويتم الانتظار 15 دقيقة فإن ظهر خط واحد بعد مرور هذه الدقائق تكون النتيجة سلبية وإن ظهر خطان تكون النتيجة إيجابية".

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وفي أول تصعيد ضد فوز الفهد بسبب الاتهام بالتضليل نشر مواطنها المحامي بشار النصار مقطع الفيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، متوعدا إياها بأن يقوم خلال الساعات المقبلة باتخاذ إجراء قانوني ضدها؛ لأن الجهاز لم يتم اعتماده ولم تصرح به وزارة الصحة وبالتالي فهو غير معتمد رسميا، منوها أن الوعي الذي تنشده الدول منذ بداية الأزمة يتم إزالته من خلال ترويجها لإعلان عن جهاز غير مصرح به.

وقال بشار النصار في تغريدته: "فوز الفهد، غدًا بإذن الله بيوصلج الرد الكافي والوافي على مقطع إعلانج عن جهاز فحص كورونا الغير معتمد بوزارة الصحة ولنا وقفة ضدج، من بداية الأزمة واحنا نوعي ونحارب هذا المرض وحظرتج ياية تسوين اعلان حق جهاز غير معتمد يصير خير #Covid_19".

وانقسم رواد التواصل الاجتماعي على المقطع؛ فبعضهم تضامن مع فوز الفهد قائلا إنها من بداية الأزمة وهي تقوم بتوعية الجمهور، إلّا أن بعضهم الآخر أكد على ضرورة التحقق من الأمر والتحقيق فيه، معلنين تضامنهم مع المحامي بشار النصار الذي يتصدى لمثل هذه الأمور.