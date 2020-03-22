ابنة هيفاء وهبي.. هذا ما فعلته في عيد الأم وسط تجاهل والدتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلًا واسعًا بين متابعيها، فمع حلول مناسبة عيد الأم والتي تأتي في العام مرة واحدة، وطدت ابنة هيفاء وهبي القطيعة والمشاحنات بينها وبين والدتها بتعمد تجاهلها بالتهئنة رغم أنها حاولت التودد لها وقت محنة مرضها ودعت لها بالشفاء الأمر الذي أثار دهشة الجمهور.

وما يؤكد تعمد زينب فيّاض تجاهل والدتها هيفاء وهبي، رسالتها التي خصّت بها أمهات العالم أجمع حيث نشرت صورة جمعتها بابنتيها "رهف ودانيلا" وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقّت قائلًة: "أحلى نعمة من ربنا كل عام وجميع أمهات العالم بألف خير".

وتسببت رسالة زينب فياض في عدم رضا من جانب الجمهور والذين طالبوها بمعايدة والدتها في هكذا يوم، خاصة وأنه لابد وأن تنحي الخلافات جانبًا وتستغل هذه المناسبة في التقرب لوالدتها ونيل رضاها ولكنها لم تعبأ بالتعليقات التي أُثيرت حولها متجاهلة الجميع.

وكان للجمهور مناقشات حادة فيما بينهم فالبعض رأى أن هذا الأمر شأن داخلي وخاص لا علاقة له بأحد من الجمهور، خاصة أن الأم والابنة ليستا صغيرتين وتعرفان حدود تصرفاتهما جيدًا فيما تحدث البعض عن تصالحهما بغرض التمني.

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وكان للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رأي آخر في هذا التجاهل، حيث استعانت بأغنية من أغاني المهرجانات وهي "يا عالم يا ناقصة"، ونشرتها عبر الاستوري في حسابها على "إنستغرام"، وتقول كلماتها: "هتبعتكو الدنيا ليا زي المشرحة هتجولي في لفة هديه بس ناس متجرحة من حياتي قرار إزالة لناس زبالة متتعاشرش يرجع العشم ما بينا مستحيل لا مفتكرش".

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين زينب فياض ووالدتها هيفاء وهبي، وأثارت الجدل مؤخرًا برسالة لها، قالت فيها: "إن بعض الأمهات يحملن لقب "أمْ"، ولكن حرام فيهن هذه الكلمة.. وكلمة "أمْ" في حد ذاتها مسؤولية ونعمة من الله، وحرام تنعطى لنساء فقط لأنهم أنجبوا"، وذلك بعدما ترددت أنباء وقتها عن وجود علاقة بين"هيفاء" ومدير أعمالها محمد الوزيري.

يُذكر أن زينب فياض أصبحت محط أنظار الجمهور في ظل الصور وجلسات التصوير التي تخضع لها وتنشرها عبر صفحتها على إنستغرام حيث يتابعها في الوقت الحالي ما يقارب 298 ألف شخص، وتنشر بين الحين والآخر أحدث إطلالاتها بفساتين أنيقة وتسريحات شعر مختلفة ومكياج يناسب وجهها إضافة إلى أنها تنشر صورا كثيرة لطفلتيها.