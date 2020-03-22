ريهانا تتبرع بمبلغ "خيالي" لدعم محاربة فيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يهتز العالم بأسره حاليا مُتأثرا بفيروس كورونا الذي أعلنته مُنظّمة الصّحة العالمية "وباء عالميا"، إذ تعيش مُعظم البلاد حالات الحجر الصّحي مع توقّف جميع مرافقها وحركات المواصلات الدّاخلية الأرضية والخارجية الجوية فيها للحد من انتشار هذا الفيروس الذي حصد أرواح الآلاف حتّى الآن.

وشاهدنا في الأيام القليلة الماضية لوائح المُصابين في البُلدان تزداد من مواطنين عاديين إلى المشاهير وحُكّام البلاد، كحاكم موناكو الأمير ألبرت، فمنهم من ألزم نفسه بالحجر المنزلي لتفادي الإصابة، ومنهم من عزل نفسه لأنه مُصاب ولكي لا يعدي غيره كنوعٍ من أنواع المسؤولية.

أمّا عن النجمة العالمية ريهانا، فما لبثت أن جلست ساكنة دون أن تفعل شيئا في ظل هذه الظّروف التي يعيشها بلدها أمريكا والعالم، بل قامت بدورٍ إنسانيّ فعّال سيعمل على إحداث تأثيرٍ كبيرٍ في المُجتمعات، ألا وهو التّبرّع بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال المؤسسة الخيرية التي تمتلكها Clara Lionel Foundation.

وجاء في بيان المؤسسة بأنّ المبلغ سيعمل على دعم الصّف الأمامي من موظّفي الرّعاية الصّحية بالإضافة إلى المُجتمعات المُهمّشة. وأضاف البيان: "سيساعد هذا المال على تعبئة استجابة واسعة وفورية بالعمل مع الشركاء على الأرض، والذين يشملون Feeding America وصندوق التكافل للاستجابة لـ كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الإنقاذ الدولية وغيرهما".

Advertisements

ويأتي تعهّد ريهانا، واسمها الحقيقي روبين ريهانا فينتي، بالتّبرع بالأموال من أجل مُساعدة بنوك الطّعام التي تخدم المُجتمعات المُعرّضة للخطر بالإضافة إلى الكِبار في السّن في الولايات المُتّحدة، إلى جانب تعزيز مرافق الاختبار والرعاية في بعض الدّول مثل هايتي ومالاوي.

كما يشير الموقع الإلكتروني لمؤسسة كلارا ليونيل، التي تم تسميتها نسبةً لجد وجدّة ريهانا، كلارا وليونيل بريثويت، إلى أن الأموال ستستخدم "لتعبئة الموارد والقدرات الإضافية والدعم للمجتمعات المحلّية"، كما أنّه يُعطي أولوية لتطوير لقاح للفيروس بالإضافة إلى أدوية علاجية أخرى كأحد الأسباب التي ستدعمها المؤسسة من خلال هذا التبرع.

وجاء في ختام البيان: "تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والوقاية من الفيروسات واحتواؤها، وتوزيع إمدادات الجهاز التنفسي الحرجة ستكون جزءًا من خطة مؤسسة كلارا ليونيل للمساعدة في القتال".

يُشارُ إلى أنّه قالت جوستين لوكاس، المديرة التنفيذية للمنظمة، لموقع TMZ: "لم يكن الأمر أكثر أهمية أو إلحاحًا أبدًا لحماية وإعداد المجتمعات المهمشة والمحرومة - أولئك الذين سيكونون الأكثر تضررا من هذا الوباء".