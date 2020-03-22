The Voice Senior لم يعرض تزامنا مع عيد الأم.. وهذا موعده الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ترقب الجمهور العربي انطلاق الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب The Voice Senior، المخصص لمواهب كبار السن، بالتزامن مع عيد الأم الذي يوافق الـ 21 من مارس الجاري، ولأن موعد البرنامج كانت تقترب عجلته من الدوران وسط انتظار الجمهور والمشاركين، إلا أن الظنون خابت مع وضع شبكة قنوات "MBC" خطة أخرى في خريطتها البرامجية.

وقررت الشبكة تأجيل الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيير" والخاص بمواهب من هم فوق عمر الـ 60 عاما، بعد أن كان مقررا عرضه السبت، والتأجيل كشفت عنه إدارة البرنامج من خلال بيان نُشر عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، قالت فيه إن النسخة العربية من البرنامج تأجلت إلى موعد لاحق لم يُحدّد بعد.

وبشأن الموعد الجديد قال المدير التنفيذي للبرامج الفنية في شبكة قنوات أم بي سي، أليكس معوشي في تصريحات صحفية إن قرار التأجيل كان قد أخذ منذ أيام، ومن المرجح أن يتم عرض البرنامج في شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح "معوشي"، إنه تقرر استبدال برنامج The Voice Senior ببرنامج آخر وهو برنامج "صيف الضيف"، على أن يُعرض كل سبت، وهو الصيغة العربية للبرنامج العالمي "Facing The Classroom" .

وأكد المدير التنفيذي للبرامج الفنية أننا سنشاهد في هذا البرنامج مسؤولي دولة وأصحاب سمو ملكي يعودون جميعهم إلى قاعة الدراسة ويخوضون امتحانا يواجهون خلاله مجموعة من الطلاب السعوديين، من أعمار مختلفة على مدى ساعة من الزمن.

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وأضاف أنه سيتبين للمشاهد، هل ينجح المشاهير بتخطي امتحان العودة إلى المدرسة بعد تفوّقهم في كثير من امتحانات الحياة؟!.

وكانت أعلنت مجموعة قنوات "mbc"، عن تقديمها برنامج "ذا فويس سينيير" الذي يستهدف المواهب الغنائية فوق الـ 60 عاما، ونشرت عبر إنستغرام البرومو الدعائي للبرنامج، قائلة: "عمرك 60 وما فوق؟ الآن لديك فرصة المشاركة في The Voice Senior".

وهذا البرنامج سبق، وأنْ تم تقديمه في أوروبا بشهر آب/أغسطس من العام الماضي، وحقق نحاجا كبيرا، فهل تحذو النسخة العربية الجديدة حذوه وتحقق النجاح نفسه؟.

ويبدو أن تأجيل البرنامج جاء بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، والذي أزهق آلاف الأرواح في الصين وإيطاليا خاصة؛ إذ من الطبيعي أن يتم تأجيل عرض البرنامج خوفا على صحة المشاركين، خاصة وأن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الستين هم أكثر عرضة للفيروس.

يُذكر أن برنامج "ذا فويس سينيير" يضم في لجنة تحكيمه كلا من نجوى كرم، وهاني شاكر، وسميرة سعيد، وملحم زين، ويقدمه كل من ياسر السقاف وأنابيلا هلال.