أغنية "تايتانيك" من شرفة عازف في الحجر الصحي في إسبانيا تجتاح الإنترنت

دفع فيروس كورونا الجديد الكثيرين حول العالم إلى الالتزام بالحجر الذاتي في منازلهم وتجنب أي اتصال بدني أو اجتماعي غير ضروري. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تفقد الشوارع حياتها، تماما كما حدث في برشلونة، حيث يقيم عازف البيانو الموهوب ألبرتو جيستوسو، الذي بث الفرح لجيرانه في الحى الذي يقطن فيه، هذا الأسبوع، من شرفة شقته بأدائه لأغنية سيلين ديون الشهيرة من فيلم تايتانيك My Heart Will Go On، ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" بعنوان "تخيل" (Imagine).

ووقف أولئك الذين يعيشون في الجوار على شرفاتهم ليهتفوا له، وانضم لاعب الساكسفون ألكسندر ليبرون تورينت إلى هذا العرض المثير للمشاعر، بينما كانت الشوارع أدناه فارغة. وهلل الجيران على الشرفات المحيطة من المباني السكنية متعددة الطوابق، وصفقوا أثناء الاستماع للعرض تعبيرا عن إعجابهم به، وانتشر مقطع الفيديو يشكل واسع عبر الشبكات الاجتماعية، حيث حقق نحو ثلاثة ملايين مشاهدة حتى الآن. وفي بعض المقاطع التي نشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت، يشكر المعجبون من جميع أنحاء العالم عازف البيانو، وبعضهم وصفوه بنفس جمال موسيقاه.

وكتب أحد المعلقين بالإسبانية "أنا أحبك". وقال آخر، يدعى بيدريتو ميغيل: "إن عازف البيانو جعلني أبكي منفعلا". وأضاف: "الفيديو من برشلونة التي تقع تحت الحجر الصحي مثل بقية إسبانيا. الشجاعة والقوة للجميع".

وتخضع إسبانيا للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا الجديد، وتم تقييد حركة سكان البلد البالغ عددهم 47 مليون نسمة بشكل كبير في محاولة للحد من آثار COVID-19.ويُطلب من جميع المواطنين البقاء في المنزل باستثناء النشاط الضروري، مثل الذهاب إلى الصيدلية أو شراء الطعام.

وعازف البيانو ليس الوحيد الذي يسلي جيرانه، حيث اختبأ رجل إسباني داخل زي ديناصور "تي ريكس" وتجول في الشوارع المهجورة قبل أن توقفه الشرطة.

