شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى وهنا الزاهد مع كلبهما بالجوانتى والكمامة: أقعدوا فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا الزاهد النصيحة لمتابعيهما بالبقاء فى المنزل لعدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وظهر فهمي وهنا برفقة كلبهما عبر موقع "إنستجرام"، بالكمامة والجوانتى، معلقا :" أقعدوا فى البيت".

وأعلن الفنان أحمد فهمى ، الانضمامه لتحدي الخير والتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول، قائلاً :"قبلت التحدى تريزيجيه.. قررت اتولى 50 آسرة نظرا للظروف الحالية".



احمد فهمي

ونشر الفنان أحمد فهمى، "فيديو" عبر حسابه بموفع انستجرام، قائلاً :"أنا قبلت تحدى محمود تريزيجية، وسأتولى 50 أسرة الشهر الحالي وأتحدى أكرم حسنى وعلى ربيع وهشام ماجد وأحمد عزو كريم عبد العزيز وشيكو".

كما أعنت الفنانة هنا الزاهد التكفل بخمسين أسرة، وأرسلت التحدي لكلا من النجمة روبي و الفنانة ويزو والفنانة سلمي أبو ضيف، ومن جانبها استجابت سلمي أبو ضيف للمبادرة سريعا، وأعلنت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، تكفلها بعدد من الأسر قائلة :" أنا كمان قبلت تحدي هنا الزاهد لمساعدة أسر محتاجة في ظل الظروف اللي إحنا فيها.وبتحدي هند صبري و شيرين رضا وأحمد حاتم ومحمد حفظي".

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و سيعرض للفنانة هنا الزاهد برنامج "هزر فزر"، والذى يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.

من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.

كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي.