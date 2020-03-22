شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش أحلى من لمة العيلة.. زوجة ماجد المصرى تتحدث عن نعمة الأمومة فى رسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، بمناسبة عيد الأم، التى حلت السبت الموافق 21 مارس، ووجهت فى هذه المناسبة رسالة هامة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، أكدت خلالها على أهمية قضاء أطول ممكن مع الأطفال، وأن نعمة الأمومة هى أجمل النعم التى منّ الله عليها بها.

ونشرت رانيا أبو النصر، صورة عبر حسابها على إنستجرام، والتى تجمعها مع زوجها الفنان ماجد المصرى، وأبنائهما أدم وداليدا، وقالت فى تعليقها على الصورة: "ربنا أعطانى نعم كتيره أوى أوى بس أجمل وأحلى نعمة هى نعمة الأمومة.. لما ربنا كرمنى بـ أدم وداليدا عرفت فعلا معنى الأمومة والتضحية والعطاء.. عرفت أد إيه أمى تعبت أوى علشان تربينا وتحسن تربيتنا.. بجد أنا دورى إنى أديهم الحب والعناية والاهتمام علشان كده أنا مش بشتغل".





وأضافت "لما عملت line بتاعى لقيت نفسى انشغلت كتير عنهم ومقدرتش أكمل فيه لأنى لقيتهم محتاجنى أوى ومحتاجين رعاية وتركيز واهتمام وهو ده دورى الأول والأخير ولادى.. ده مش معناه إن كل أم بتشتغل متبقاش مركزه مع ولادها.. لا طبعًا، بس هى قدرات".

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وتابعت "أنا بحب الفاشون جدًا وفعلًا صممت حاجات كتيره وخلصتها وفاضل إنى أصورها.. بس حسيت إنى محتاجه أقعد مع ولادى شويه بعد لما انشغلت عنهم كتير ودخلت فى اكتئاب لأنى مكنتش لقيا وقت أقعد معاهم واتفرغلهم.. ولقيت إن مش دى فرحتى فى الدنيا، لكن فرحتى فى الدنيا هى إنى أدى أولادى الوقت الكافى.. إنى أقعد معاهم ألعب معاهم.. اسمعلهم وأحسن فى تربيبتهم وأشوفهم أحسن الناس ومتفوقين".

وأوضحت "أكيد بنزل وبفك عن روحى شويه بس بحاول أعمل ده لما يكونوا نايمين وبديهم وقتى كله فى النهار.. بس كده هو ده كل الموضوع للناس اللى بتسألنى فين الحاجات اللى صممتيها.. هو ده والله الرد على السؤال ده.. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وسعادة وتفرحوا بولادكم وبجد أقعدوا مع ولادكم كتير ولادنا محتجينلنا أوى أوى".