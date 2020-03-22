شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات يتنافسن على تقديم شخصيات جديدة فى دراما رمضان المقبل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الماراثون الرمضانى المقبل، تحدى جديد بين النجمات، اللاتى يقمن بتقديم أدوار مميزة عام تلو الأخر، منهن من تبحث عن الفكرة الجيدة بالسيناريو، وأخرى تبحث عن تقديم شخصية جديدة ومختلفة عن الموسم الرمضانى الماضى، وفنانة تسعى لاكتشاف مواهبتها.غب مناطق تمثيلية أخرى، وعلى سبيل المثال هناك 5 نجمات يسعن لتغيير جلدهن في الموسم المقبل، ويرصد ”الخليج 365” خلال التقرير التالى شخصيات هؤلاء النجمات :

الفنانة يسرا قدمت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى، وخلال المسلسل ظهرت بشخصية "مستشارة قانونية" للمخرج محمد على، وشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، وقررت يسرا هذا العام أن تغير من جلدها ، إذ تجسد يسرا في مسلسلها رمضان المقبل "دهب عيرة" شخصية "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها في اطار اجتماعى مشوق، المسلسل من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

نيللى كريم ، قدمت أخر أعمالها مسلسل "إختفاء" الذى لم يلقى النجاح المطلوب كعادة نيللى في الدراما ، وقدمت خلال المسلسل شخصية "نسمة المنشاوى" دكتورة جامعية في روسيا، ومع مرور الاحداث تفقد زوجها في ظروف غمضة، لتبدأ رحلة البحث عنه، وتسعى نيللى هذا العام لتقديم شخصية مختلفة عن آخر ما قدمته ، حيث تقدم شخصية "نصابة" على الطريقة الكوميدية بمسلسلها بـ"100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، حيث تمر تلك الشخصية بعدة مراحل أبرزها التغير المادى الذى سيظهر على تلك الشخصية .

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مى عمر، من النجمات اللاتي يسعين دائماً لتقديم أدوراً مختلفة، تجعلها في مقدمة النجمات على مدار الـ 3 سنوات الماضية، من ذلك المنطلق قررت هذا العام تقديم شخصية جديدة عما قدمته من قبل، حيث قدمت العام الماضى شخصية "سيدة مقهورة" تدعى "فرح" ، تزوجت من رجل يكبرها السن – هادى الجيار" في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، أما هذا العام فتقدم شكلا ودوراً مميزاً وهى الفتاة " ليل " ابنة فتوة الجمالية والمتزوجة من فتوة المدبح – رياض الخولى، وتعود بالأحداث في حى الجمالية ما قبل 100 عام، المسلسل من بطولة ياسر جلال، ورياض الخولى، واحمد صلاح حسنى، وآخرون، تـأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى .

ياسمين صبرى، قدمت العام الماضى شخصية "داليدا" في مسلسل "حكايتى" وهى شخصية تعرضت لصدمة بعد وفاة والدتها لتقرر أن تهرب من أهلها لتبدأ في رحلة صعود، من إخراج أحمد سمير فرج، ولجأت ياسمين لسيناريو جديد تقدمه هذا العام من خلال مسلسلها "فرصة تانية" مع المخرج مرقس عادل، إذ تجسد شخصية فتاة تعمل في إحدى شركات الإعلانات، لتلتقى بخطيبها – أحمد مجدى، ويتعرضا لبعض الظروف، ولكن مع مأزق يجد الأنسان فرصة تانية، المسلسل يشارك في بطولته دياب، إدوارد، وعدد كبير من الفنانين، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، انتاج سينرجى.

حنان مطاوع، تسعى دائما لتقديم أدوراً مميزة ومختلفة، حيث قدمت العام الماضى شخصية "تاجرة مخدرات" متزوجة من ابن عمها فتحى عبد الوهاب، ونجحت في تلك الشخصية، والتي أشاد بها أغلب النقاد فى وقت عرض المسلسل، وتجتهد حنان هذا العام لتظهر بشكل مختلف تماماً ، حيث تقدم شخصية إنسانية للغاية في مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، ويظهرالفنان نبيل الحلفاوى بشخصية والدها، حيث تقع حنان ضحية مع زوجها الإرهابى ولم تعلم أنه يعمل مع المنظمات الإرهابية، وتتوالى الأحداث، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، واخراج حسام على .