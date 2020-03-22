وفاة والد الممثلة صوفيا مايلز بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب ا):
أعلنت الممثلة البريطانية صوفيا مايلز عن وفاة والدها بفيروس كورونا.
ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن مايلز أعلنت هذا النبأ في تغريدة أمس السبت .
وكتبت مايلز في التغريدة" توفى أبى العزيز منذ بضع ساعات. فيروس كورونا هو من أودى بحياته".
وكانت مايلز قد نشرت قبل ذلك صورة لوالدها وهو في المستشفى ويواجه صعوبة في التنفس .
ويشار إلى أن مايلز كشفت عام 2018 أن والدها يعاني من الباركسون.
وتشتهر مايلز بدورها في فيلم" ترانسفورمز " ( المتحولون).
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