وفاة والد الممثلة صوفيا مايلز بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب ا):

أعلنت الممثلة البريطانية صوفيا مايلز عن وفاة والدها بفيروس كورونا.

ذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن مايلز أعلنت هذا النبأ في تغريدة أمس السبت .

وكتبت مايلز في التغريدة" توفى أبى العزيز منذ بضع ساعات. فيروس كورونا هو من أودى بحياته".

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وكانت مايلز قد نشرت قبل ذلك صورة لوالدها وهو في المستشفى ويواجه صعوبة في التنفس .

ويشار إلى أن مايلز كشفت عام 2018 أن والدها يعاني من الباركسون.

وتشتهر مايلز بدورها في فيلم" ترانسفورمز " ( المتحولون).