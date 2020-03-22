نادية رشاد لـ "الخليج 365": سعيدة بكراهية الجمهور لدوري فى "بنات موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت الفنانه نادية رشاد سعادتها بكراهية الجمهور لشخصية المرأة المتسلطة التي جسدتها في حكاية "بنات موسى"، ضمن مسلسل إلا أنا، الذي يعرض على قناة dmc.

وأضافت في تصريحات لـ"الخليج 365": "شعرت بالفرحة بردود الأفعال الكارهة لشخصيتي خلال العمل، وهذا هو ما تمنيته وتحقق بالفعل الحمد لله، فلقد تمنيت أن تكره الناس هذا النوع من السلوك وتكف عنه، لإن الشخصية التى جسدتها تمثل التقاليد التي تتغلب على بعض الناس رغم تدينهم".

وعن فكرة مسلسل "إلا أنا" المكون من 60 حلقة، وكل 10 حلقات قصة منفصلة، قالت: "أرى أنه شيء جميل للغاية أن يكون هناك عمل درامي دون مط أو تطويل، ولقد نجحنا في أول حكاية من حكايات المسلسل".

وعن جديدها الفني، أشارت إلى أنها تعكف حاليا على كتابة عمل فني جديد من تأليفها.

وبسؤالها عن "فيروس كورونا"، أوضحت أنها تحبس نفسها في المنزل منذ انتهاء التصوير، متمنية من الجميع الانضباط والالتزام.