تراند اليوم : ظهور مفاجيء لزوجة عادل إمام .. وتبعث برسالة غير متوقعة لمتابعي نجلها "رامي"

في ظهور نادر لزوجة الفنان المصري عادل إمام ، بعثت برسالة مفاجئة إلى متابعي نجلها المخرج رامي إمام.

وحرص عدد من متابعي رامي على جمع بعض الصور الخاصة به وبوالدته في عيد الأم وهو الموقف الذي جعل أمه تتأثر.

وبعثت زوجة عادل إمام برسالة خطية لمتابعي نجلها قالت فيها: بحبكم كتير كتير عشان انتو بتحبو ابني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا.

