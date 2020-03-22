تراند اليوم : شاهد.. إعلامية تهاجم فنانة مصرية شهيرة بشدة: "جاهلة وغبية"



شنت الإعلامية المصرية نشوى الرويني، هجومًا حادًا لم يخل من الإهانة على الفنانة المصرية الشهيرة بدرية طلبة، بسبب تصريحات الأخيرة حول قرارات الحكومة بشأن فيروس كورونا.

ونشرت الإعلامية المصرية، فيديو لـ"بدرية طلبة" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وهي تدلي بتصريحات تليفزيونية، حول الفيروس والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهته.

وقالت الفنانة بدرية طلبة:" احنا المصريين لا يؤثر فينا كورونا فهم يطالبوننا بمنع التجمعات والقبلات وإحنا نعمل العكس"، متابعة بالقول :" أنا بحب الكورونا باللبن وبالملبن".

من جانبها وصفت الإعلامية تصريحات الفنانة بالجهل، وشنت عليها هجومًا اعتبرت فيه كلامها" جهل وغباء".

وقالت "الرويني" :" ‏اسمحولي ده اللي اسمه (الجهل بالملبن و الجهل بالمكسرات)".

وأضافت:" هل تعي هذه الفنانة مقدار الأذى الذي يمكن ان تتسبب فيه بهذه العقلية. هل ستتحمل وزر من يتبع فكرها و يطبقه. هل ستنام مرتاحه و الآلاف يصابوا بالعدوى بسبب الاستهتار. هل ستشعر بالسعادة عندما ترى المرضى لا يجدون أسره في المستشفيات".

اسمحولي ده اللي اسمه (الجهل بالملبن و الجهل بالمكسرات).هل تعي هذه الفنانة مقدار الأذى الذي يمكن ان تتسبب فيه بهذه العقلية. هل ستتحمل وزر من يتبع فكرها و يطبقه. هل ستنام مرتاحه و الآلاف يصابوا بالعدوى بسبب الاستهتار. هل ستشعر بالسعادة عندما ترى المرضى لا يجدون أسره في المستشفيات pic.twitter.com/7gcVcaiGuZ — نشوة الرويني (@nashwaa) March 21, 2020

— نشوة الرويني (@nashwaa)